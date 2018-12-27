На межбанке доллар заметно подорожал

В четверг, 27 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,37/27,41, к закрытию котировки составили 27,49/27,52.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,37, максимальные – 27,49. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,41, максимальные – 27,52.

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Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3964/0,3975, к закрытию котировки составили 0,3958/0,3964.

Торги по евро начались с котировок 31,1243/31,1784, к закрытию котировки составили 31,4100/31,4360.

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*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"