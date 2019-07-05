На межбанке евро опустился ниже 29 грн

В пятницу, 5 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,75/25,79, к закрытию котировки составили 25,64/25,68.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,64, максимальные – 25,75. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,68, максимальные – 25,79.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,0279/29,0704, к закрытию котировки составили 28,7680/28,8129.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4055/0,4065, к закрытию котировки составили 0,4019/0,4030.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"