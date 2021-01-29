На межбанке евро подорожал, доллар стабилен
29.01.2021, 17:16
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
В пятницу, 29 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,13/28,15, к закрытию котировки не изменились.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,105, максимальные – 28,145. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,125, максимальные – 28,165.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 34,0457/34,0699, к закрытию котировки составили 34,1723/34,1966.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3688/0,3692, к закрытию котировки составили 0,3734/0,3738.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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