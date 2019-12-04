На межбанке гривня еще больше укрепилась

В среду, 4 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,94/23,96, к закрытию котировки составили 23,88/23,90.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,88 максимальные – 23,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,90, максимальные – 23,96.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,5207/26,5404, к закрытию котировки составили 26,5091/26,5290.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3728/0,3733, к закрытию котировки составили 0,3736/0,3741.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"