На межбанке гривня ослабла

Во вторник, 26 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,97/27,00, к закрытию котировки составили 27,005/27,03.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,965, максимальные – 27,005. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,99, максимальные – 27,03.

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Динамика межбанковского курса на графике

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Торги по евро начались с котировок 30,6109/30,6649, к закрытию котировки составили 30,6857/30,7087.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4110/0,4120, к закрытию котировки составили 0,4107/0,4113.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"