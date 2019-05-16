На межбанке гривня подешевела

В четверг, 16 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,30/26,33, к закрытию котировки составили 26,355/26,375.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,30, максимальные – 26,36. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,33, максимальные – 26,39.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,4796/29,5027, к закрытию котировки составили 29,4807/29,5030.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4069/0,4077, к закрытию котировки составили 0,4084/0,4089.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"