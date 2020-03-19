Межбанк закрылся незначительным снижением курса гривни

В четверг, 19 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,75/27,79, к закрытию котировки составили 27,81/27,88.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,75, максимальные – 27,86. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,79, максимальные – 27,89.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,1032/30,1465, к закрытию котировки составили 30,0097/30,0825.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3474/0,3482, к закрытию котировки составили 0,3456/0,3467.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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