На межбанке гривня продолжила укрепляться

В среду, 6 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,69/24,73, к закрытию котировки составили 24,57/24,60.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,57, максимальные – 24,69. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,60, максимальные – 24,73.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,3565/27,3983, к закрытию котировки составили 27,2284/27,2592.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3880/0,3888, к закрытию котировки составили 0,3848/0,3857.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"