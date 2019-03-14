На межбанке гривня снова теряет в цене

В четверг, 14 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,68/26,70, к закрытию котировки составили 26,87/26,92.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,58, максимальные – 26,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,61, максимальные – 26,92.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,2151/30,2324, к закрытию котировки составили 30,3684/30,4142.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4079/0,4084, к закрытию котировки составили 0,4102/0,4111.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"