На межбанке гривня укрепилась

В пятницу, 10 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,18/27,23, к закрытию котировки составили 27,09/27,13.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,09, максимальные – 27,21. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,13, максимальные – 27,24.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,7593/29,8032, к закрытию котировки составили 29,6500/29,6937.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3658/0,3668, к закрытию котировки составили 0,3688/0,3697.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"