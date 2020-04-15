На межбанке гривня укрепилась

В среду, 15 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,28/27,32, к закрытию котировки составили 27,26/27,29.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,18, максимальные – 27,28. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,21, максимальные – 27,32.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,8934/29,9372, к закрытию котировки составили 29,6316/29,6642.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3707/0,3721, к закрытию котировки составили 0,3650/0,3656.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"