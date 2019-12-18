На межбанке гривня укрепляется

В среду, 18 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,42/23,44, к закрытию котировки составили 23,385/23,40.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,385, максимальные – 23,42. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,40, максимальные – 23,44.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,0711/26,0887, к закрытию котировки составили 25,9947/26,0091.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3740/0,3745, к закрытию котировки составили 0,3742/0,3749.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"