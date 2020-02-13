На межбанке гривня укрепляется

В четверг, 13 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,54/24,57, к закрытию котировки составили 24,44/24,46.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,44, максимальные – 24,555. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,46, максимальные – 24,575.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,6921/26,7223, к закрытию котировки составили 26,5296/26,5513.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3855/0,3864, к закрытию котировки составили 0,3850/0,3855.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"