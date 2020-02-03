На межбанке гривня вернула себе 10 копеек

В понедельник, 3 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,08/25,12, к закрытию котировки составили 24,98/25,015.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,98, максимальные – 25,10. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,015, максимальные – 25,13.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,7650/27,8178, к закрытию котировки составили 27,5979/27,6365.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3927/0,3936, к закрытию котировки составили 0,3922/0,3932.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"