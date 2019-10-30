На межбанке гривня вновь подорожала

В среду, 30 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,03/25,07, к закрытию котировки составили 24,94/24,97.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,94, максимальные – 25,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,97, максимальные – 25,07.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,8333/27,8753, к закрытию котировки составили 27,7133/27,7466.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3921/0,3929, к закрытию котировки составили 0,3892/0,3898.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"