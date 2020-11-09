На межбанке гривня вновь растет в цене

В понедельник, 9 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,14/28,16, к закрытию котировки составили 28,10/28,12.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,08, максимальные – 28,14. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,10, максимальные – 28,16.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,4528/33,4766, к закрытию котировки составили 33,3575/33,3812.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3653/0,3657, к закрытию котировки составили 0,3693/0,3697.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.