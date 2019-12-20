На межбанке гривня вновь укрепилась

В пятницу, 20 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,32/23,34, к закрытию котировки составили 23,30/23,325.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,30, максимальные – 23,33. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,325, максимальные – 23,35.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 25,9295/25,9517, к закрытию котировки составили 25,8233/25,8487.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3737/0,3742, к закрытию котировки составили 0,3746/0,3751.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"