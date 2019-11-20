На межбанке гривня выросла в цене

В среду, 20 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,16/24,19, к закрытию котировки составили 24,15/24,17.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,15, максимальные – 24,19. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,17, максимальные – 24,21.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,7402/26,7734, к закрытию котировки составили 26,7606/26,7755.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3771/0,3777, к закрытию котировки составили 0,3776/0,3780.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"