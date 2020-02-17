На межбанке гривня выросла в цене

В понедельник, 17 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,46/24,49, к закрытию котировки составили 24,40/24,43.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,40, максимальные – 24,46. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,43, максимальные – 24,49.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,5121/26,5422, к закрытию котировки составили 26,4447/26,4772.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3864/0,3871, к закрытию котировки составили 0,3844/0,3851.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"