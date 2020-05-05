На межбанке курс доллара еще немного снизился

Во вторник, 5 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,965/26,99, к закрытию котировки составили 26,94/26,965.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,94, максимальные – 26,97. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,965, максимальные – 26,995.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,3918/29,4164, к закрытию котировки составили 29,2999/29,3244.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3633/0,3638, к закрытию котировки составили 0,3647/0,3652.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"