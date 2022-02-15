На межбанке курс доллара снижается
Во вторник, 15 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,48/28,50, к закрытию котировки составили 28,21/28,23.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,17, максимальные – 28,48. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,19, максимальные – 28,50.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,2165/32,2363, к закрытию котировки составили 31,9450/31,9648.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3711/0,3715, к закрытию котировки составили 0,3719/0,3724.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг".
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