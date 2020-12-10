На межбанке курс доллара снизился

В четверг, 10 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,09/28,11, к закрытию котировки составили 28,03/28,05.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,03, максимальные – 28,09. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,05, максимальные – 28,11.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,9495/33,9737, к закрытию котировки составили 34,0592/34,0835.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3807/0,3811, к закрытию котировки составили 0,3828/0,3832.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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