На межбанке курс доллара снизился
14.05.2021, 17:14
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В пятницу, 14 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,60/27,62, к закрытию котировки составили 27,53/27,55.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,53, максимальные – 27,615. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,55, максимальные – 27,635.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,4153/33,4367, к закрытию котировки составили 33,4241/33,4484.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3732/0,3736, к закрытию котировки составили 0,3728/0,3732.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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