На межбанке курс доллара снизился
05.07.2021, 17:12
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В понедельник, 5 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,32/27,35, к закрытию котировки составили 27,30/27,32.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,27, максимальные – 27,32. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,29, максимальные – 27,35.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,4215/32,4544, к закрытию котировки составили 32,3859/32,4097.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3727/0,3733, к закрытию котировки составили 0,3709/0,3716.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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