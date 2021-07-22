На межбанке курс доллара снизился
22.07.2021, 17:13
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В четверг, 22 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,22/27,24, к закрытию котировки составили 27,15/27,17.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,15, максимальные – 27,22. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,17, максимальные – 27,24.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,1059/32,1295, к закрытию котировки составили 32,0750/32,0986.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3684/0,3688, к закрытию котировки составили 0,3677/0,3683.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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