На межбанке курс доллара снизился
05.08.2021, 17:24
Иллюстративное фото: unsplash.com
В четверг, 5 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,925/26,945, к закрытию котировки составили 26,91/26,93.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,91, максимальные – 26,945. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,93, максимальные – 26,965.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,8818/31,9028, к закрытию котировки составили 31,8560/31,8770.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3677/0,3681, к закрытию котировки составили 0,3676/0,3682.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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