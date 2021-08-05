На межбанке курс доллара снизился

В четверг, 5 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,925/26,945, к закрытию котировки составили 26,91/26,93.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,91, максимальные – 26,945. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,93, максимальные – 26,965.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,8818/31,9028, к закрытию котировки составили 31,8560/31,8770.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3677/0,3681, к закрытию котировки составили 0,3676/0,3682.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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