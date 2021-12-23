На межбанке курс доллара снизился

В четверг, 23 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,28/27,30, к закрытию котировки составили 27,21/27,23.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,205, максимальные – 27,31. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,225, максимальные – 27,33.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,9027/30,9254, к закрытию котировки составили 30,7690/30,7916.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3719/0,3723, к закрытию котировки составили 0,3700/0,3706.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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