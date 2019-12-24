На межбанке курс доллара снова падает

Во вторник, 24 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,26/23,28, к закрытию котировки составили 23,245/23,255.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,24, максимальные – 23,26. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,255, максимальные – 23,28.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 25,7837/25,8058, к закрытию котировки составили 25,7601/25,7688.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3741/0,3746, к закрытию котировки составили 0,3749/0,3755.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"