На межбанке курс доллара стабилен

В понедельник, 25 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,85/26,89, к закрытию котировки составили 26,865/26,885.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,85, максимальные – 26,88. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,88, максимальные – 26,90.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,2128/29,2536, к закрытию котировки составили 29,2667/29,2858.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3752/0,3764, к закрытию котировки составили 0,3744/0,3749.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"