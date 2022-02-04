На межбанке курс доллара вновь опустился

В пятницу, 4 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,22/28,24, к закрытию котировки составили 28,115/28,135.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,10, максимальные – 28,225. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,12, максимальные – 28,245.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,3457/32,3686, к закрытию котировки составили 32,1129/32,1357.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3713/0,3717, к закрытию котировки составили 0,3691/0,3695.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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