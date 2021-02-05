На межбанке курс доллара вновь снизился
05.02.2021, 17:12
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com
В пятницу, 5 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,78/27,795, к закрытию котировки составили 27,72/27,745.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,72, максимальные – 27,78. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,745, максимальные – 27,795.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,2415/33,2594, к закрытию котировки составили 33,3166/33,3467.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3701/0,3704, к закрытию котировки составили 0,3713/0,3720.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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