На межбанке курс доллара вырос

В пятницу, 3 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,67/23,71, к закрытию котировки составили 23,74/23,77.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,63, максимальные – 23,74. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,66, максимальные – 23,77.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,3991/26,4413, к закрытию котировки составили 26,4724/26,5059.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3802/0,3811, к закрытию котировки составили 0,3829/0,3836.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"