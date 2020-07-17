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На межбанке курс доллара вырос

17.07.2020, 17:08
На межбанке курс доллара вырос - Фото
Фото: depositphotos.com

В пятницу, 17 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,37/27,395, к закрытию котировки составили 27,42/27,45.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,32, максимальные – 27,42. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,34, максимальные – 27,45.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,1525/31,1809, к закрытию котировки составили 31,3383/31,3726.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3817/0,3824, к закрытию котировки составили 0,3819/0,3825.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина
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