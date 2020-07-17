На межбанке курс доллара вырос
17.07.2020, 17:08
Фото: depositphotos.com
В пятницу, 17 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,37/27,395, к закрытию котировки составили 27,42/27,45.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,32, максимальные – 27,42. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,34, максимальные – 27,45.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,1525/31,1809, к закрытию котировки составили 31,3383/31,3726.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3817/0,3824, к закрытию котировки составили 0,3819/0,3825.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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