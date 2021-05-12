На межбанке курс доллара вырос
12.05.2021, 17:10
Иллюстративное фото: pixabay.com
В среду, 12 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,60/27,62, к закрытию котировки составили 27,615/27,635.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,60, максимальные – 27,65. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,62, максимальные – 27,67.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,4843/33,5085, к закрытию котировки составили 33,4113/33,4355.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3724/0,3728, к закрытию котировки составили 0,3717/0,3721.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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