На межбанке курс доллара вырос

В среду, 12 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,60/27,62, к закрытию котировки составили 27,615/27,635.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,60, максимальные – 27,65. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,62, максимальные – 27,67.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,4843/33,5085, к закрытию котировки составили 33,4113/33,4355.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3724/0,3728, к закрытию котировки составили 0,3717/0,3721.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.