На межбанке курс доллара вырос

Во вторник, 13 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,285/27,305, к закрытию котировки составили 27,30/27,32.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,285, максимальные – 27,33. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,305, максимальные – 27,35.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,3436/32,3646, к закрытию котировки составили 32,2740/32,2949.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3677/0,3681, к закрытию котировки составили 0,3680/0,3684.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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