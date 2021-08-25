На межбанке курс доллара вырос

В среду, 25 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,665/26,685, к закрытию котировки составили 26,72/26,74.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,665, максимальные – 26,725. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,685, максимальные – 26,745.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,2887/31,3121, к закрытию котировки составили 31,3879/31,4114.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3611/0,3615, к закрытию котировки составили 0,3610/0,3614.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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