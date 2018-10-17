На межбанке курс доллара замер

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В среду, 17 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,905/27,935, к закрытию котировки составили 27,91/27,93.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,905, максимальные – 27,915. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,925, максимальные – 27,935.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4272/0,4279, к закрытию котировки составили 0,4259/0,4265.

Торги по евро начались с котировок 32,2888/32,3180, к закрытию котировки составили 32,1997/32,2228.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"