На межбанке курс доллара замер

В среду, 17 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,905/27,935, к закрытию котировки составили 27,91/27,93.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,905, максимальные – 27,915. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,925, максимальные – 27,935.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4272/0,4279, к закрытию котировки составили 0,4259/0,4265.
Торги по евро начались с котировок 32,2888/32,3180, к закрытию котировки составили 32,1997/32,2228.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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