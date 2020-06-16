На межбанке курс евро падает, курс доллара стоит на месте

Во вторник, 16 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,79/26,82, к закрытию котировки составили 26,80/26,82.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,73, максимальные – 26,80. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,75, максимальные – 26,82.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,3986/30,4299, к закрытию котировки составили 30,1982/30,2207.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3838/0,3848, к закрытию котировки составили 0,3864/0,3869.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"