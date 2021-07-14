На межбанке курс евро вырос

В среду, 14 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,305/27,325, к закрытию котировки составили 27,30/27,32.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,28, максимальные – 27,315. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,30, максимальные – 27,335.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,1953/32,2161, к закрытию котировки составили 32,2686/32,2949.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3677/0,3682, к закрытию котировки составили 0,3685/0,3689.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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