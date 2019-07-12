На межбанке курс гривни вырос

В пятницу, 12 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,76/25,80, к закрытию котировки составили 25,75/25,78.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,73, максимальные – 25,80. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,75, максимальные – 25,845

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,0340/29,0766, к закрытию котировки составили 28,9661/28,9973.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4092/0,4101, к закрытию котировки составили 0,4081/0,4087.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"