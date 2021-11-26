На межбанке курсы доллара и евро снова выросли

В пятницу, 26 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,09/27,11, к закрытию котировки составили 27,12/27,14.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,07, максимальные – 27,12. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,09, максимальные – 27,14.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,4301/30,4526, к закрытию котировки составили 30,6266/30,6492.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3578/0,3582, к закрытию котировки составили 0,3597/0,3602.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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