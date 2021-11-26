На межбанке курсы доллара и евро снова выросли
26.11.2021, 17:23
Фото: depositphotos.com
В пятницу, 26 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,09/27,11, к закрытию котировки составили 27,12/27,14.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,07, максимальные – 27,12. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,09, максимальные – 27,14.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,4301/30,4526, к закрытию котировки составили 30,6266/30,6492.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3578/0,3582, к закрытию котировки составили 0,3597/0,3602.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев • ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев • ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии