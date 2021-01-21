На межбанке курсы доллара и евро выросли

В четверг, 21 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,22/28,24, к закрытию котировки составили 28,26/28,28.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,22, максимальные – 28,285. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,24, максимальные – 28,305.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,1998/34,2240, к закрытию котировки составили 34,3387/34,3545.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3844/0,3848, к закрытию котировки составили 0,3832/0,3836.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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