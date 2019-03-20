На межбанке рост доллара остановился

В среду, 20 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,19/27,22, к закрытию котировки не изменились.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,13, максимальные – 27,19. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,17, максимальные – 27,22.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,8497/30,8810, к закрытию котировки составили 30,8796/30,9110.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4227/0,4233, к закрытию котировки составили 0,4226/0,4233.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"