На межбанке все спокойно
26.03.2021, 17:01
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com
В пятницу, 26 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,99/28,01. Закрылись торги такими же котировками.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,945, максимальные – 27,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,96, максимальные – 28,01.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,9918/33,0097, к закрытию котировки составили 33,0002/33,0237.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3694/0,3698, к закрытию котировки составили 0,3681/0,3686.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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