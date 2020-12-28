На межбанке все спокойно. Итоги торгов на межбанковском рынке

В понедельник, 28 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,29/28,315, к закрытию котировки не изменились.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,29, максимальные – 28,38. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,315, максимальные – 28,40.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,5986/34,6292, к закрытию котировки составили 34,6014/34,6264.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3844/0,3849, к закрытию котировки составили 0,3836/0,3842.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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