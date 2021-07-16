На межбанковском рынке все стабильно
16.07.2021, 17:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В пятницу, 16 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,23/27,25, к закрытию котировки составили 27,235/27,255.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,21, максимальные – 27,235. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,23, максимальные – 27,255.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,1504/32,1740, к закрытию котировки составили 32,1427/32,1663.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3670/0,3674, к закрытию котировки составили 0,3668/0,3672.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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