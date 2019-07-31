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31.07.2019, 14:16

Набсовет ПриватБанка возглавила бывший эксперт МВФ

Набсовет ПриватБанка возглавила бывший эксперт МВФ

Главой набсовета ПриватБанка избрана Шерон Иcки

Главой наблюдательного совета ПриватБанка стала Шерон Иcки, в прошлом международный советник Управления технической помощи казначейства США и эксперт-консультант МВФ. Такое решение было принято на первом заседании набсовета 31 июля.

Министр финансов Оксана Маркарова поздравила новый состав наблюдательного совета и новоизбранного председателя и напомнила о том, что перед ними стоит очень сложная и ответственная задача: на базе достижений предыдущих лет выполнить цели, заложенные в политике собственности и стратегии ПриватБанка.

"Согласно стратегии развития сектора государственных банков, которая является политикой собственности для государственных банков, ПриватБанк должен быть стабилизированный, оздоровленный, развитый и возвращен на рынок путем приватизации до 2022 года. И эта амбициозная цель стоит перед новым составов наблюдательного совета. Наша задача – сделать работу банка максимально подотчетной нашим владельцам: украинским налогоплательщикам, а будущую приватизацию - максимально прозрачной и эффективной", - сказала министр.

"Я горжусь новым составом наблюдательного совета, их профессионализмом и опытом. Мы понимаем большие вызовы, стоящие перед нами, и уверены, что преодолеем их. Вместе с менеджментом банка мы готовы продолжать дальнейшую качественную трансформацию учреждения", - отметила Шэрон Иски.

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Теги: ПриватБанк
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