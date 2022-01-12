Наличная гривня дешевеет. Курсы валют по банкам

В среду, 12 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 13,9 коп. и составляет 27,533 грн. Курс продажи вырос на 15,65 коп. и равен 27,7905 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,4 грн, максимальный – 27,65 грн. Для продажи минимальный курс – 27,7 грн, максимальный – 27,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 23,85 коп. и составляет 31,1215 грн. Средний курс продажи вырос также на 23,85 коп. и составляет 31,5475 грн. Минимальный курс покупки для евро достиг 30,8 грн, максимальный – 31,31 грн. Для продажи минимальный курс – 31,35 грн, максимальный – 31,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,4 коп. и составляет 3,311 грн. Средний курс продажи вырос на 0,27 коп. — до 3,785 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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