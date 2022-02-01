Наличная гривня дорожает

Во вторник, 1 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 31,33 коп. и составляет 28,1735 грн. Курс продажи упал на 30,02 коп. и составляет 28,4835 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 28,1 грн, максимальный – 28,25 грн. Для продажи минимальный курс – 28,35 грн, максимальный – 28,65 грн.

Средний курс покупки евро упал на 16,46 коп. и составляет 31,538 грн. Средний курс продажи упал на 15,51 коп. и составляет 32,0165 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,4 грн, максимальный – 31,7 грн. Для продажи минимальный курс – 31,87 грн, максимальный – 32,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5 коп. и составляет 3,29 грн. Средний курс продажи упал на 3,7 коп. и составляет 3,759 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,59 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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