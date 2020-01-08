Наличная гривня набирает в цене

В среду, 8 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 3,37 коп и составляет 23,5060 грн. Курс продажи упал на 14,90 коп – до 23,9953 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 23,68 грн, минимальный курс продажи – 23,84 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,17 коп и составляет 26,0460 грн. Средний курс продажи упал на 16,80 коп до 26,7493. Продать евро дороже можно за 26,3 грн, купить дешевле – за 26,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,2 коп и составляет 3,420 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,7 коп и составляет 3,884 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,71 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,78 грн.